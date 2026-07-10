tatabányarendőrségkábítószer-kereskedelemprostitúció
Belföld

Az ablakon dobálták ki a kristályt a vevőknek, a lakásban lányokat futtatott a pár

police.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 10. 16:31
police.hu

Éveken keresztül árulhatott kristályt Tatabányán egy 58 éves nő és 49 éves párja, akiket szerdán fogtak el a rendőrök – derült ki a rendőrség pénteki közleményéből.

Eszerint M. Erika és Sz. Lajos rendszerint a lakásukban fogadta a vásárlókat, a kábítószert pedig az ablakon keresztül dobták ki nekik. A nyomozók úgy tudják, hogy a párnak kiterjedt vevőköre volt, de a gyanú szerint nem a kábítószer-kereskedelem volt az egyetlen illegális bevételi forrásuk.

A lakás egyik szobájában több nő nyújtott szexuális szolgáltatást, amelyet internetes oldalakon hirdettek. A szolgáltatásért kapott pénzt a páros elvette a nőktől.

A lakás átkutatásakor a rendőrök lefoglaltak

  • egy konyhai mérleget,
  • 20,8 gramm kábítószergyanús fehér port,
  • 10,1 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket,
  • valamint egy üvegpipát is.

M. Erikát és Sz. Lajost kábítószer-kereskedelem és kitartottság bűntettével gyanúsították meg. Mindkettőjüket őrizetbe vették.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem akar levonulni a MÁV-területről a lőtér, amelyben Áder volt őrségparancsnoka is érdekelt
Miniszterelnökség: személyi titkárként szerepel egy iratban az egyik fekete kapucnis férfi Orbán országjárásáról
Gyurcsány bevallotta, hogy egy fotóssal jár
Kvíz: újabb 10 jelenetkép, újabb 10 magyar sorozat – most hányat találsz el?
Bogdán Ádám: Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik