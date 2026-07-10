Az ablakon dobálták ki a kristályt a vevőknek, a lakásban lányokat futtatott a pár

Éveken keresztül árulhatott kristályt Tatabányán egy 58 éves nő és 49 éves párja, akiket szerdán fogtak el a rendőrök – derült ki a rendőrség pénteki közleményéből.
Eszerint M. Erika és Sz. Lajos rendszerint a lakásukban fogadta a vásárlókat, a kábítószert pedig az ablakon keresztül dobták ki nekik. A nyomozók úgy tudják, hogy a párnak kiterjedt vevőköre volt, de a gyanú szerint nem a kábítószer-kereskedelem volt az egyetlen illegális bevételi forrásuk.
A lakás egyik szobájában több nő nyújtott szexuális szolgáltatást, amelyet internetes oldalakon hirdettek. A szolgáltatásért kapott pénzt a páros elvette a nőktől.
A lakás átkutatásakor a rendőrök lefoglaltak
- egy konyhai mérleget,
- 20,8 gramm kábítószergyanús fehér port,
- 10,1 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket,
- valamint egy üvegpipát is.
M. Erikát és Sz. Lajost kábítószer-kereskedelem és kitartottság bűntettével gyanúsították meg. Mindkettőjüket őrizetbe vették.