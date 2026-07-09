Magyar Péter hallgatta el a Magyar Rádiót

„Most jött el az időnk, hogy harcoljunk azért, ami a miénk”, kiabálta a pulpitusról Tóth Elizabeth. A „Magyar Valóság” nevű TikTok-csatorna tartalomgyártója hosszan sorolta a fideszes oldal utóbbi hetekben elszenvedett sérelmeit, és érzelmektől túlfűtött hangnemben bíztatta a régi kormány oldal híveit az ellenállásra.

Tóth szerint többek között a Tisza-kormány az, amely migránsokat akar betelepíteni Magyarországra, amire bizonyítékokat is hoz majd, ígérte, és nem fog félni, ha „az ÁVO megy ki érte, akkor sem”. Az influenszer szerint a parlamentben folyamatosan megszégyenítik a fideszeseket, Kulcsár Krisztiánt külön is kiemelte, hogy egy női képviselő anyját szidta, ami megengedhetetlen. „Hol vannak ilyenkor a liberális és feminista mozgalmak” tette fel a kérdést Tóth. Szerinte Magyar Péter hallgattatta el a Mandiniert és a Pesti Srácokat, és ő függesztette fel a Magyar Rádiót és a Híradót, ami meglátása szerint maga az elnyomás.

„Maffiának meri nevezni a törvényesen megválasztott Orbán-kormányt, miközben eladta a hazát Ursula von der Leyennek. Mi ez, ha nem hazaárulás” – tette fel a kérdést Tóth, aki több fordulóban is az magyarázta, hogy a miniszterelnök olyan intézkedéseket tesz, amelyek megszüntetik a demokráciát. Tóth szerint Orbán Viktor egy történelmi léptékű politikus volt, aki épített utakat hidakat és nemzeti büszkeséget, Magyar Péter viszont csak rombol.