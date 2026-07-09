Vizsgálja az ügyészség Szakács István influenszer panaszát

Közleményben reagált a Fővárosi Főügyészség arra a tegnap nagy port felvert ügyre, amelyről lapunk is több cikkben beszámolt: szerdán reggel Győrben előállították Szakács István volt megafonos influenszert, akit terrorcselekménnyel való fenyegetéssel gyanúsít a rendőrség. A Fidesz-tag véleményvezért még tegnap kiengedték, nem sokkal később telefonon nyilatkozott a 24.hu-nak.

A rendőri intézkedés egy videó miatt történt, amelyben Szakács így fogalmazott:

Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott ötszázezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szemben, Orbán Viktort. Ebben biztos lehetsz.

Szakács lapunknak úgy fogalmazott: „nem követtem el bűncselekményt: lehet, hogy influenszerként egy kicsit szélsőségesen fogalmazok, de természetesen nem akartam semmilyen börtönbe erőszakkal betörni. Annyit szerettem volna a videómmal elmondani, hogy kiállunk Orbán Viktor mellett.”

Az üggyel kapcsolatban kiadott ügyészségi közleményben az áll: a rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani, és arról előzetesen telefonon tájékoztatta a Fővárosi Főügyészséget.

Mint írták: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2026. július 3. napján írásban arról tájékoztatta a Fővárosi Főügyészséget, hogy aznap nyomozást rendelt el terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint egy influenszer 2026. június végén közzétett videóüzenete volt.

„A nyomozó hatóság 2026. július 7-én telefonon megkereste a Fővárosi Főügyészséget, és tényként közölte, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni. Az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.”

A szerdai sajtóhírekre tekintettel a Fővárosi Főügyészség tájékoztatást kért a nyomozó hatóságtól.

A rendőrség telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy kutatást tartott az influenszernél, és őt kihallgatták gyanúsítottként. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, a ,,felderítés” során a nyomozó hatóság önállóan jár el. Ez alapján a gyanú megalapozottságának kérdésében önállóan dönt, ahhoz ügyészi jóváhagyás nem szükséges, és ilyen ez esetben sem történt.

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje. A panasz és az ügyiratok ma délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre. A főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt

– olvasható az ügyészségi közleményben.