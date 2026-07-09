Az Egri Főegyházmegye tisztázta a fiatalkorú lánnyal hírbe hozott papját, aztán mégis kirakták a plébánia alapítványából

A Magyar Narancs értesülései szerint a miskolci selyemréti plébánia közhasznú alapítványának éléről eltávolították azt a papot, akit a városban elhelyezett plakátokon azzal vádoltak meg, hogy éveken át tartó kapcsolatban állt egy fiatalkorú lánnyal.

A cégbíróságra benyújtott dokumentum szerint az atyát májusban váltották le a kuratórium vezetéséről, a civil szervezetek nyilvántartásában június 17-én vált hatályossá a változás. A távozó vezető helyét Juhász Ferenc esperes, pasztorális helynök vette át – őt még februárban nevezte ki a selyemréti plébánia élére az egri érsek, Ternyák Csaba.

Az Egri Főegyházmegye május végén értesült arról, hogy Miskolcon olyan plakátokat helyeztek ki, amelyeken a papot súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádolták meg. Ahogy lapunk is megírta, az egyházmegye ezután átfogó vizsgálatot indított, és június végén közleményben tudatták, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett visszaélés vádja teljesen alaptalan volt. A névtelen plakátokon a klerikust egy olyan személy rágalmazhatta meg, aki korábban konfliktusba keveredett vele.

A Magyar Narancs információja ezért érdekes, mert a tisztázó közlemény után nemcsak az alapítványból emelték ki a papot, hanem a plébánia történetét bemutató oldalról is eltüntették a nevét, holott az egri érsek 2019. augusztus 20-án a miskolci selyemréti plébánia plébániai kormányzójának nevezte ki.

A Magyar Narancs ezután megkereste az érsekséget, de nem kaptak megfelelő választ, ahogyan nem reagált az ügyben területileg illetékes Miskolci Rendőrkapitányság sem.