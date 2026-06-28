Miskolci plakátok: hamisak voltak a pap elleni vádak

Az Egri Főegyházmegye május végén értesült arról, hogy Miskolcon olyan plakátokat helyeztek ki, amelyeken súlyos, többek közt kiskorú sérelmére elkövetett visszaéléssel vádoltak meg egy, korábban a főegyházmegye területén szolgáló klerikust. Korábban az MTI írta meg, hogy egy papról azt állították, „hosszú ideig megrontott egy 16 éves kislányt”, akit titokban bújtatott a plébánián, ahol „a bűnös viszonyt folytatták”.

Az Egri Főegyházmegye átfogó előzetes vizsgálatot indított. Vasárnap közleményben tudatták, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett visszaélés vádja teljesen alaptalan volt. A névtelen plakátokon a

klerikust egy olyan személy rágalmazhatta meg, aki korábban konfliktusba keveredett vele.

Azt írták: teljeskörűen együttműködtek a hatóságokkal, a rendelkezésükre álló információkat átadták, a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Az összegyűjtött információk alapján a rágalmazó már másokat is vádolt meg alaptalanul. A rágalmazás miatt az érintett a polgári hatóságoknál feljelentést tett. A hatályos előírások alapján a főegyházmegye a vizsgálat anyagát továbbítja az Apostoli Szentszéknek.

Azt írták: az egyházi gyermekvédelmi rendszernek minden feltárt esetben meg kell védenie az áldozatokat, de ki kell szűnie a rosszhiszemű, lejárató szándékú támadásokat is, mert

a hamis vádak a valódi áldozatoknak is mérhetetlen károkat okoznak,

rombolják a rendszerbe vetett bizalmat, elrettenthetik őket attól, hogy segítséget merjenek segítséget kérni.