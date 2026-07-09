Kiderült, mennyit kaptak Balásy Gyuláék a BL-döntős rendezvényszervezésért

Nettó 1,64 milliárd forintnyi rendezvényszervezési és kommunikációs keretre kötött szerződést a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) a Balásy Gyula tulajdonában lévő Lounge Event Kft.-vel a 2026-os budapesti Bajnokok Ligája-döntő előkészítésére és megrendezésére még a Fidesz-kormány alatt. Áfával számolva ez több mint 2 milliárd forintos keretet jelent, a beszerzést a még Rogán Antal tárcája alatt futó Nemzeti Kommunikációs Hivatal bonyolította – írta a Hvg.hu az NRÜ honlapjára feltöltött adatok alapján.

A BL-döntős megbízások négy tételből álltak össze: két 2025-ös szerződés az előkészítésre vonatkozott, összesen nettó 274 millióért. Ezt követte két idei, nagyobb, már a döntő megrendezéséhez kapcsolódó keretszerződés 30 százalékos opciós résszel: az egyik nettó 975,6 millió, a másik nettó 385,7 millió forintról szólt.

A dokumentum 60 ezer nézővel számolt a Puskás Arénában, 20 500 fővel a Champions Festival területein, valamint 20-20 ezer fővel a két szurkolói gyülekezési ponton.

Hiába tűnt bőkezűnek az anyagi mozgástér, a május 30-i BL-döntő előtt két nappal a megvalósítás a beszállítói kifizetéseken akadt el: több szolgáltató előleg vagy részleges előrefizetés nélkül nem vállalta volna a munkát, ezért a Tisza-kormány rendezte a Lounge Event alvállalkozói felé fennálló 300 millió forintos tartozását. A cég jelenleg végrehajtás alatt áll, amelyet NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága Követeléskezelési és Végrehajtási Főosztálya rendelt el.