Veszélyben a vérellátás, minden véradás életmentő lehet

Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát.

A két szervezet azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége.

Kifejtették, hogy naponta közel 1600–1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény.

Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet.

Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt jelentkezhet – tették hozzá.

Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovsz.hu/idopontfoglalas, valamint a veradas.hu oldalakon lehet tájékozódni – írták.