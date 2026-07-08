Magyar Péter: bemutatkoztunk egymásnak Donald Trumppal

„Véget ért a NATO ankarai ülése. Sikeres két napon vagyunk túl. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét” – írja közösségi oldalán Magyar Péter. A magyar kormányfő szerint „Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig.”

Hozzátette:

a vergődő propaganda hazugságaival szemben, természetesen az amerikai elnökkel is bemutatkoztunk egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettünk

Beszámoltunk róla korábban, hogy rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök kedden; a két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO-csúcsra érekezve beszélt újságíróknak szerda reggel, írja az MTI.

Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.

A kormányfő azt mondta, hogy a magyarok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, és világos felhatalmazást adtak számukra.

A magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, közös érdekünk, hogy a NATO egységes maradjon

– jelentette ki. Hozzátette, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegyük.

Magyar Péter elmondta: a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5 százalékát.

A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videóban arról számolt be: az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra.

Magyar Péter elmondta azt is: kedden informális vacsorával kezdődött el a NATO-csúcsértekezlet Törökországban, és azóta több bilaterális tárgyaláson is részt vett. Közölte: szerda reggel a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt külön megbeszélése. Jelezte: óriási az érdeklődés Magyarország álláspontja kapcsán, és mindenkinek elmondta, hogy Magyarország egy egységes és erős NATO-ban érdekelt és konstruktív, megbízható szövetséges lesz a NATO szövetségi rendszerén belül.