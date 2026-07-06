Donald Trump és Magyar Péter a csúcson

Az Orbán Viktor utáni világnak még mindig vannak nagy kérdései – akár a külpolitikában is. Az egyik legérdekesebb ezek közül, hogy mi lesz a magyar-amerikai viszonnyal, illetve miként tud majd kapcsolódni egymáshoz Donald Trump és Magyar Péter. Ezek azért izgalmas kérdések, mert Orbán Viktornak híresen jó személyes kapcsolata volt az amerikai elnökkel, amiért hosszú éveket dolgozott.

Ez a személyes kapcsolat a két ország között ugyan nem manifesztálódott valódi előnyökké, de politikai szempontból mindkét vezetőnek kifejezetten hasznos volt. Orbán újraválasztásáért a háttérben megbúvó feszültségek ellenére is dolgozott a Trump-adminisztráció, amely még az alelnököt, JD Vance-t is Budapestre küldte Orbán mellett kampányolni.

Ha csupán ebből indulunk ki, érzékeny pont lehet, hogy milyen hatalmas vereséget szenvedett Trump legfontosabb európai szövetségese Magyar Pétertől. Ráadásul azóta az amerikai elnök további szövetségeseket veszíett a kontinensen. Személyesen talán Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel volt a legjobb a viszonya, de néhány átgondolatlan mondat miatt az utóbbi időben inkább harcolnak egymással. Közben az elnök iráni háborúja és a Grönland elleni agressziója annyira népszerűtlen lett Európában, hogy nemcsak az olasz és francia jobboldal kezdett el látványosan távolságot tartani tőle, de még a német szélsőjobbon belül is utasításba adták, hogy ne mutatkozzanak vezető amerikai politikusokkal.

Figyelem

Trump ugyan nem reagált ellenségesen Magyar megválasztására, de így is kérdéses, milyen lenne, ha találkoznának.