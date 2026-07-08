Ittas sofőr csapódott árokba Dunaföldvárnál: két 22 éves fiatal megsérült, az autóban vodkás üvegeket találtak

Július 7-én érkezett bejelentés sérüléses balesetről. Egy autós közlekedett az éjszaki órákban a 6-os főúton Dunaújváros felé Dunaföldvár térségében. A sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, elvesztette uralmát a jármű felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop „állította” meg, írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint a helyszínen kiderült, hogy a kocsit egy 22 éves bölcskei férfi vezette, aki a balesetben súlyosan, míg szintén 22 éves utasa könnyebben sérült meg. A biztonsági övet egyikük sem használta.

A sofőrrel szondát fújattak, mely igen magas értéket mutatott, ezért további mintavételre vitték. A kocsiban a rendőrök több üveg bontott és bontatlan vodkás üveget találtak. Az egyenruhások már a helyszínen elvették a sofőr jogosítványát.

A férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, az ittas járművezetés miatt pedig büntetőeljárást indítottak ellene. Hosszú hónapokig nem ülhet volán mögé.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az alkoholfogyasztás és a járművezetés között. Az alkohol fogyasztása jelentősen rontja a járművezető reakcióidejét és koncentrációját, ezért már kis mennyiségű fogyasztása is növeli a balesetek kockázatát, jelezték.