Ruszin-Szendi Romulusz: Újra tartalékos katona vagyok

Újra tartalékos katona vagyok – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz pénteken Facebook-oldalán. A honvédelmi miniszter azt írta, hogy Sándor Zsolt vezérkari főnök visszavette a Magyar Honvédség tartalékos állományába, így ismét tartalékos katonaként is szolgálhat.

A tárcavezető egyúttal jelezte: a tartalékos szolgálatért járó juttatást nem veszi fel.

Számomra a haza szolgálata és az iránta érzett elkötelezettség mindig is kiemelten fontos volt, és az is marad.Ez a szolgálat számomra nem csupán egy jogviszony, hanem a bajtársi közösséget, az összetartozást és azt jelenti, hogy újra részese lehetek annak, amit mindig is hivatásomnak tekintettem

–fogalmazott. Ruszin-Szendi jelezte továbbá, hogy péntek reggel sikeresen teljesítette az ejtőernyős egészségügyi alkalmassági vizsgálatot is, így „ismét ugorhat a bajtársakkal”. Végül azt írta: