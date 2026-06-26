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Belföld

Ruszin-Szendi Romulusz: Újra tartalékos katona vagyok

ruszin-szendi
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 26. 11:05
ruszin-szendi
Mohos Márton / 24.hu
A vezérkari főnök visszavette a Magyar Honvédség tartalékos állományába a honvédelmi minisztert.

Újra tartalékos katona vagyok – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz pénteken Facebook-oldalán. A honvédelmi miniszter azt írta, hogy Sándor Zsolt vezérkari főnök visszavette a Magyar Honvédség tartalékos állományába, így ismét tartalékos katonaként is szolgálhat.

A tárcavezető egyúttal jelezte: a tartalékos szolgálatért járó juttatást nem veszi fel.

Számomra a haza szolgálata és az iránta érzett elkötelezettség mindig is kiemelten fontos volt, és az is marad.Ez a szolgálat számomra nem csupán egy jogviszony, hanem a bajtársi közösséget, az összetartozást és azt jelenti, hogy újra részese lehetek annak, amit mindig is hivatásomnak tekintettem

–fogalmazott. Ruszin-Szendi jelezte továbbá, hogy péntek reggel sikeresen teljesítette az ejtőernyős egészségügyi alkalmassági vizsgálatot is, így „ismét ugorhat a bajtársakkal”. Végül azt írta:

Bevallom, nagyon hiányzott már. Kevés érzés hasonlítható ahhoz, amikor kinyílik az ernyő, és újra a levegőből láthatom a hazánkat.

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