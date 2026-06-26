Mutatjuk, hol lesz forgalomkorlátozás a Pride miatt Budapesten

Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton 11.30-tól az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Astoria-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Attila út-Mikó utca-Vérmező útvonalon – írták a Budapesti Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása alapján.

A vonulásos demonstráció miatt – 16.30 és 19.30 között – a Kodály köröndtől a Kossuth térig az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca útvonalon 15-30 perces szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani; az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.

A gyülekezési törvény előírásának megfelelően május végén jelentették be az idei rendezvényt a rendőrségen, és noha most úgy tűnik, megtarthatják, a szervezők szerint „a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása, vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül”.

Magyar Péter a kérdéssel kapcsolatban azt mondta, „jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet, hogy meg lehet tartani a gyülekezést, senki nem akarja ezt meg akadályozni”, és „amennyiben azt javasolják, hogy ez a jogszabály módosításra kerüljön, és egyértelmű legyen a helyzet, akkor tudjuk módosítani”.

Emlékezetes a parlament 2025 márciusában szavazta meg a törvényjavaslatot, amivel betiltották a Pride-ot és az ahhoz hasonló rendezvényeket. Miután a tiltás ellenére tavaly mégis megrendezték a Budapest Pride-ot, és az az eddigi legnagyobb ilyen esemény volt a fővárosban, a törvény alapján büntetőügy indult Karácsony Gergely ellen, de ezt a bíróság felfüggesztette.