Porördög repített a medencébe egy 150 kilóval rögzített napernyőt a pesterzsébeti strandon

Heves porördög csapott le pár másodperc alatt péntek délután a pesterzsébeti strandra, ahol a szél a medence partjáról az úszómedencébe hajított egy 150 kilónyi betonsúllyal rögzített napernyőt, írja az Index.

A lap cikke szerint négyen megsérültek, egy lábsérülthöz mentőt riasztottak, súlyos sérülés azonban nem történt.

A helyszínről egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

– közölte az Országos Mentőszolgálat.

A fürdőt üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) szerint az egész alig tartott egy percig. A BGYH munkatársa szerint a viharnak semmilyen előjele nem volt, és a roham körülbelül tíz másodpercig tombolt olyan erővel, hogy a vendégeknek elszaladni sem maradt ideje.

A gyári napernyőkön alapból 4 darab 25 kilós betonelem tartja a szerkezetet, a strandon viszont ezt 6-ra növelték, vagyis a napernyőt összesen 150 kiló betonsúly rögzítette a talajhoz. A szél ezt is felkapta, felemelte a levegőbe, majd az úszómedencébe dobta.