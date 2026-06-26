Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken – írja az MTI. Papp Dániel már korábban lemondott, most Koltay Andrásnak, a Médiatanács elnökének és Altorjai Anitának a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének is mennie kell.

Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos bonyolítja majd le a közmédia átszervezését, aki gondoskodik a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA átmeneti vezetéséről mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön.

Lapunknak Grósz azt nyilatkozta: a cél nem a dolgozók elbocsájtása, annak viszont vállalnia kell a felelősséget és a következményeket, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában.

Független Közmédia Testület és újra önálló MTI

A közmédia átalakításának egyik legfontosabb eleme, hogy megszüntetik a Közszolgálati Közalapítványt, és helyette létrehozzák a Független Közmédia Testületet. Ez gyakorolná a tulajdonosi jogokat a közmédia új cégei felett. A testület kilenctagú lenne: hat tagot az országgyűlési képviselőcsoportok jelölnének, közülük hármat a kormánypárti, hármat az ellenzéki oldal. További három tagot médiaszakmai szervezetek jelölhetnének. A politikai jelöltek mandátuma négy, a szakmai jelölteké öt évre szólna.

A javaslat kizárná a testületből azokat, akik a jelölésüket megelőző öt évben párttisztséget viseltek, párt jelöltjeként vagy delegáltjaként töltöttek be tisztséget, vagy más módon pártpolitikai tevékenységet folytattak.

A javaslat a közmédia intézményi térképét is átrajzolná. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA jelenlegi konstrukciója helyett létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. A törvényjavaslat szerint az MTVA beolvadna a Duna Médiaszolgáltatóba, majd az így létrejövő társaság Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven működne tovább.

Ez azért lényeges, mert a jelenlegi rendszerben a Duna Médiaszolgáltató a közszolgálati médiaszolgáltató, az MTVA pedig a finanszírozásban, vagyonkezelésben, műsorgyártásban és tartalom-előállításban játszik kulcsszerepet. A Tisza javaslata ezt a kettősséget feloldaná: a műsorok és médiatartalmak előállítása, valamint a közszolgálati médiavagyon kezelése az új Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-hez kerülne.

A csomag másik fontos eleme, hogy önálló részvénytársaságként újra létrehozná az MTI-t. Az MTI Nonprofit Zrt. feladata lenne a nemzeti hírügynökségi szolgáltatás ellátása: a törvényjavaslat szerint tényszerűen kellene tájékoztatnia a hazai és külföldi eseményekről, a kormány, az Országgyűlés, a pártok, a bíróságok, az ügyészségek, az önkormányzatok, civil szervezetek és nemzetiségek híreiről is.

Jön a Sajtóalap

Bár az MTVA jelenlegi formájában megszűnne, a javaslat nem szüntetné meg teljesen az általa ellátott támogatási funkciókat. Ezek egy része Sajtóalap néven működne tovább, a Médiatanács kezelésében. Ennek célja a független médiatartalom-szolgáltatók, a közösségi médiaszolgáltatók, valamint közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatása lenne. A támogatásokat nyilvános pályázatokon keresztül lehetne elnyerni, szakmai bizottságok döntése alapján.

Ez a mostani, közmédiára koncentráló MTVA-modellhez képest szélesebb médiatámogatási irányt jelentene: a javaslat szerint nem a közmédia gyártási és vagyonkezelő központjaként működne tovább az alap, hanem médiapluralizmust támogató forrásként.