76.9 °C-os műbőr ülésen ült egy reptéri dolgozó, Vitézy Dávidhoz fordult a szakszervezet

Ma hivatalosan is a közlekedési miniszterhez fordultunk, mert ami a repülőtéren zajlik, nem maradhat szó nélkül

– közölte a Facebookon a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet.

Mint írták, a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér földi kiszolgálóinak, rakodóknak, vontatókezelőknek, cateringeseknek, üzemanyagosoknak, biztonsági munkatársaknak és repülőgép-szerelőknek most, a nyári hőségben az egyik legnehezebb munkát kell elvégezniük.

A külső hőmérséklet 38–40 °C fölé emelkedik. A betonon, a repülőgépek mellett, a hajtóművek maradékhőjében ez 50–55 °C-os sugárzó hőkörnyezetet jelent. Előfordul, hogy a dolgozók akár 3–5 órán keresztül, pihenő nélkül végzik ezt a munkát. A vontatóban, ahol a dolgozó ül, a műbőr ülés hőmérséklete saját méréseink szerint elérte a 75 °C-ot. A beton felülete 57 °C-os, a kisvontató vezetőfülkéjében pedig 40 °C volt. Klíma nincs, a szellőzés minimális, sok járműben a ventilátor sem működik

– írták, fotókat is mellékelve.

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Ivóvíz szerintük nem minden esetben folyamatosan elérhető, pihenő nem minden esetben biztosított, sokszor még árnyék sem áll rendelkezésre. Úgy látják, mindez nemcsak munkavédelmi kérdés, hanem közlekedésbiztonsági kockázat is.

A hőstressznek kitett, fizikailag kimerült dolgozók esetében jelentősen megnő a hibázás kockázata. A földi kiszolgálásban egyetlen apró hiba is súlyos következményekhez vezethet

– fogamaztak.

Vitézy Dávidtól azt kérik,

A munkavédelmi és munkaügyi hatóság számára legyen lehetővé téve a bejelentés nélküli ellenőrzés a repülőtér zárt területén, bármikor.

Ágazati egyeztetés induljon a hőségben végzett repülőtéri munka munkavédelmi szabályairól.

A földi kiszolgáló cégek vizsgálják felül és szükség esetén újítsák meg a kiszolgáló járművek hőbiztonsági állapotát.

Maradéktalanul érvényesüljenek a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások.

Külön levélben intézkedést és együttműködést kértek a Menzies Aviationtől, a Celebi Ground Handling Hungary Kft.-től, a B+N Magyarország Kft.-től és a VINCI Airports vezetésétől is.

Nem kiváltságokat kérünk. Azt kérjük, hogy mi, akik nap mint nap biztosítjuk a repülőgépek biztonságos indulását, magunk is biztonságos körülmények között dolgozhassunk

– zárták a bejegyzést.