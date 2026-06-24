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Belföld

A Mi Hazánk magyar zászlókat rakott ki az Erzsébet hídra

admin Kerner Zsolt
2026. 06. 24. 18:09
Tüntetőleg.

Magyar zászlókat tűztünk ki a Mi Hazánk Ifjaival az Erzsébet híd mindkét oldalán végig az összes zászlótartóba

– írta Novák Előd, a Mi Hazánk parlamenti képviselője a Facebookján. A párt Youtube-csatornáján videót is közzétettek a zászlók kirakásáról.

Az Erzsébet hídra sűrűn rak ki zászlókat a főváros, voltak már itt amerikai zászlók is, amikor az alelnök idelátogatott. Nemrég viszont szivárványos zászlókat tettek ki a Pride ünneplésére, amiket egy 58 éves férfi egyenként a Dunába hajított. A főváros feljelentést tett és azt ígérték, pótolják a zászlókat.

Két nappal később az elkövetőt elfogták, beismerte tették, rongálás miatt indult eljárás. Novák a parlamentben közölte, hogy kifizeti a büntetést. A kirakott zászlók a déli oldalon nem sikerültek tökéletesen:

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