A Mi Hazánk magyar zászlókat rakott ki az Erzsébet hídra

Magyar zászlókat tűztünk ki a Mi Hazánk Ifjaival az Erzsébet híd mindkét oldalán végig az összes zászlótartóba

– írta Novák Előd, a Mi Hazánk parlamenti képviselője a Facebookján. A párt Youtube-csatornáján videót is közzétettek a zászlók kirakásáról.

Az Erzsébet hídra sűrűn rak ki zászlókat a főváros, voltak már itt amerikai zászlók is, amikor az alelnök idelátogatott. Nemrég viszont szivárványos zászlókat tettek ki a Pride ünneplésére, amiket egy 58 éves férfi egyenként a Dunába hajított. A főváros feljelentést tett és azt ígérték, pótolják a zászlókat.

Két nappal később az elkövetőt elfogták, beismerte tették, rongálás miatt indult eljárás. Novák a parlamentben közölte, hogy kifizeti a büntetést. A kirakott zászlók a déli oldalon nem sikerültek tökéletesen: