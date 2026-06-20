Lázgörcsöt kapott és meghalt egy kétéves kisfiú a tatabányai kórházban, a rendőrség nyomoz

41 fokos láza volt, de még akkor sem tették gépre, vagy került át intenzív osztályra egy kisfiú a tatabányai Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban, ahol nem sokkal később meghalt – derült ki a Tények riportjából.

Szülei virrasztottak mellette a kórházban. Az apa azt mondta, a lázas gyerekhez senki nem jött be, hogy megvizsgálja. Gépre sem volt téve, infúziót sem kapott a kisfiú, pedig nagyon izzadt. A kimerült szülők végül hazamentek, mert bíztak az orvosokban. A kisgyerek azonban sokkot kapott a láztól délutánra.

A szülőket 18 óra előtt hívta a kórház, hogy menjenek be, mert újra kell éleszteni Lénárdot. Az orvosok egy órán át küzdöttek, de nem sikerült megmenteni az életét.

A kétéves kisfiú oxigénhiánnyal született és epilepsziás volt, szondával táplálták, de felismerte családját és kommunikált is. Fokozott figyelmet igényelt, szülei szerint azonban a tatabányai kórházban nem vették komolyan a kisfiú állapotát.

Osztályról osztályra küldték

A Tények riportjából kiderült az is, hogy egy nappal kórházba kerülése előtt a szülők elvitték a kisfiút a gyermekügyeletre, ahonnan azonban hazaküldték őket, pedig Lénárdnak már akkor 39 fokos láza volt. Mivel másnapra sem javult az állapota, a háziorvos agyhártyagyulladás gyanújával küldte kórházba, „de ott nem tudták eldönteni, hogyan kezeljék” a Tények szerint. A nehezen lélegző gyereket osztályról osztályra küldték. 41 fokos láza volt, amikor felküldték őket a csecsemőosztályra, ahol a szülők elmondása szerint nem gépekkel figyelték a gyerek állapotát, hanem manuálisan vizsgálták meg.

A kisfiú halála után a patológus azt mondta a szülőknek, ne kérjék a boncolást, mert a beteg kisfiú már eleget szenvedett, hagyják békében nyugodni.

Egy jogvédő szervezet segítségével a szülők feljelentést tettek, mert úgy gondolják, a kórház felelős Lénárd haláláért. A tatabányai kórház azt válaszolta a TV2 megkeresésére, hogy mivel folyamatban van a nyomozás, nem adnak tájékoztatást.

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz.