Videó: órákig táncolt egy férfi a Combino tetején, rendőrök szedték le a villamosról

Órákig táncolt, ugrált és hajlongott az egyik Combino tetején egy férfi hajnalban Budapesten – számolt be az esetről az RTL Híradó. A férfi miatt rendőröket kellett hívni, akik hosszas rábeszélés után tudták leszedni az illetőt a villamos tetejéről.

Az esetről videó is készült, azon látszik, hogy mentők is érkeztek a helyszínre.

A férfi végül egy felfújható, nagy párnában landolt, és kórházba vitték.

Megborult a forgalom

A történtek miatt a 4-es, 6-os vonalán sokáig állt a forgalom, pótlóbuszok közlekedtek, és még reggel is előfordultak késések a vonalon. A férfi ellen eljárás indult.