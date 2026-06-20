24/7: Egy csomó felnőttet vissza lehetne buktatni az óvodába, de néhányan Brüsszelbe szöktek

Ballag a gyerek az óvodából, egy meeting végéről kényszerűen meglépve is területi dobogós helyezést érő sprintet kell felmutatni a dombig, hogy lássam ezt. Az épület mögött dohányzó konyhás néni elnéző mosolyával kísérve inget rángatok a bringáspólóra, a lépcsősor felére átázik, és akkor még csak mától lesz durva hőség. Közben már hallom, hogy a gyerekek, úgy huszonnégyen, kánonban szavalnak odafent.

A legtöbb szülőt nem érdekli, hogy nem nagyon lehet érteni őket, mert reggel óta párás a szemük, és most pipiskednek az iPhone-okkal. Én meg csalok, mert értem: amikor nem a családommal vagyok, részben online meetingekben élek, úgyhogy ha egy szótagot elkapok, abból meg a kontextusból már rutinszerűen kitalálom a másik kettőt. (Béka, gólya, gólyahír a megfejtések kulcsszavai – nem a hét legdurvább feladványai, bár a logikai sorrend titokzatos.)

A Cica csoport csodálatos pedagógusairól szóló saját, párás szemű posztjaimat meghagyom óvatlan barátaimnak és követőimnek, itt csak arra a részre térnék ki, hogy három év (plusz másfél év bölcsi, egy emelettel lejjebb) alatt hányszor fedeztem fel

takkra ugyanolyan viselkedésmintákat a pisisek között, mint amiket felnőttként játszunk nagyban.

Kicsit úgy vagyok vele, mint a jogsira gyűjtött X büntetőpont után a pályaalkalmassági vizsgával: elég sok embert tudnék visszautalni az oviba egy ismétlő körre. Vagy legalább belevenném az érettségibe, amit már addigra is elfelejtünk, pedig sok kanyart levágna, ha mindannyian átismételnénk, hogy:

Véges számú zsírkréta van. Mások is szeretnének zsírkrétázni, és ez nem konkrétan rólad szól. Te valójában nem akarsz folyamatosan és örökké zsírkrétázni, ezért lehetséges osztozkodni a zsírkrétákon. Együtt is lehet zsírkrétázni. (Emelt szint, ha az első három már megy – attól még, hogy a lányomnak sikerült, nem biztos, hogy a mi életünkben kollektíve eljutunk ide.)

Ezek után szerintem már érthető, miért nem én írok cikkeket közös dolgaink bonyolultabb vetületeiről, hanem például Gulyás Ábel, aki arról elmélkedett a héten, mi lenne az elszámoltatás mértékletes szintje. (A csendes pihenő végéig tényleg kuss van, de utána jöhettek játszani – ezt én mondanám.)

Ábel hivatkozik Horn Gyula Cölöpök című önéletrajzi könyvére is, ami váratlanul ért valakitől, aki öt évvel a ‘89-es

rendszer-változtatgatódásról

szóló könyv megjelenése után született. Ha ettől még csak félig érzitek magatokat öregnek, akkor szólok, hogy a héten 40 évesek lettek az Olsen ikrek. Mind a kettő, a fiatalabb is!

Kerner Zsolttal még hétfőn, a csúcsokban gazdag hét elején beszélgettünk arról a Föld/osztásban, hogy kinek hogyan érdemes követni a kurrens mozgását. Orbán Viktor – ha már a világban lófráló, nagyra nőtt óvodásoknál tartunk – szerdai sajtótájékoztatója után Zsolt kihelyezett szemtanúként meg is írta, az milyen élmény volt: ékes, pontosabban éktelen megjelenése annak, hogy egyszer minden véget ér.

Mint a Cica csoport (2023–2026).