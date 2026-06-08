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Rétvári a lakásotthonokban tapasztalt szívfacsaró élményeiről beszélt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Horváth Csaba László
2026. 06. 08. 13:49
Varga Jennifer / 24.hu

Rétvári Bence, korábbi államtitkár a KDNP frakciója részéről a miniszterelnök beszédére reagálva a saját benyomásairól beszélt, főként az általa meglátogatott lakásotthonokban tapasztalt élményeiről.

Ezután arról beszélt, hogy a korábbi Fidesz–KDNP-kormány milyen intézkedéseket tett. Elmondta, szigorították a gyermekvédelmi jelzőrendszer szabályait, és ennek köszönhető, hogy egyre több jelzést ad le a rendszer. Ezért emelkedett 1200-ra azoknak a gyerekeknek a száma, akiket örökbe adtak – mondta. Beszélt a kórházban hagyott csecsemőkről is, és arról a szabályról, amit esetükben hoztak. Nevezetesen, hogy ha hat héten át nem jelentkeznek a szülők a gyerekért, akkor gyorsított eljárásban adják őket örökbe.

Mint mondta, az Orbán-kormány 2026-ban már 129 milliárd forintra emelte a gyermekvédelem költségvetését, miközben 2010-ben ez még 18 milliárd forint volt.

Közölte, a pedofil bűncselekményeket elévülhetetlenné tették. Szerinte közös felelősség az, hogy segítsenek ezeken a gyerekeken. Az intézkedéseik közé sorolta a pedofil-nyilvántartás létrehozását is, valamint a gyermekvédelemben bevezették a kifogástalan életvitel szűrését is, bár beismerte, hogy ezt sokan kritizálták.

Emlékezetes, hogy a Szőlő utcai javítóotthon igazgatója egyszer átment a kegyelmi ügy után bevezetett kifogástalan életvitel ellenőrzésének nevezett vizsgálaton.

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Az átvilágítást végző Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) utólag olyan információ birtokába jutott, ami alapján úgy érezte, újra át kell vizsgálni az igazgatót.
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