„Van itt egy ötéves kisfiú, aki nem találja az apukáját. Azt mondta, ellopták a kocsijukat” – megrázó videó és hangfelvételek a sülysápi rémálomról

A gyereket vittem be a bölcsődébe, és addig a kisfiam kint volt az autóban. Elhoztam a kulcsot, de valahogy elvitték az autót a gyerekkel együtt

– megrázó videót és hangfelvételeket tett közzé közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság arról, ahogy ötéves gyermekkel együtt loptak el egy autót Sülysápon. A hatóság tájékoztatása szerint az apuka járó motorral, lezáratlanul parkolt le kocsijával az egyik sülysápi bölcsőde előtt szerda reggel.

Amíg a kisebbik gyermekét bevitte, addig az óvodáskorú gyermeke a hátsó ülésen várt rá. Mire azonban visszaért, sem a gyermek, sem pedig az autó nem volt sehol.

Egy üzlet dolgozója vette észre a kocsiból kitett gyermeket

Néhány perccel később egy újabb megdöbbentő telefonhívás érkezett a segélyhívóra. Egy úri üzlet dolgozója telefonált:

Van itt egy ötéves kisfiú, aki nem találja az apukáját. Azt mondta, hogy ellopták a kocsijukat

– mondta a dolgozó.

Ekkorra már a Pest vármegyei rendőrség minden közelben lévő, hadra fogható egysége az eredeti riasztásra reagálva úton volt. A tolvaj által kirakott kisfiúnak szerencsésre nem esett baja.

A rendőrség ötven kilométerrel távolabb, egy újszászi címen megtalálta a lopott autót és a 20 éves szentmártonkátai tolvajt is. A férfi nem tett érdemi vallomást, azt mondta, hogy a vasútállomáson vette a kocsit 50 ezerért. Őrizetbe vették a férfit.

