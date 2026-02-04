autólopássülysáp
Gyerekkel együtt loptak el egy autót Sülysápon

2026. 02. 04. 14:32
Gyerekkel a hátsó ülésen loptak el egy autót a sülysápi bölcsőde parkolójából, adta hírül a település polgármester a Facebookján.

Horinka László azt írta, hogy a jármű járó motorral állt, benne ült a tulajdonos nagyobb gyermeke, miközben az édesapa néhány percre bement a bölcsődébe. Amikor visszatért, az autó eltűnt a gyerekével együtt.

A tolvaj 6 kilométer után kitette a gyereket az útszélen, és magára hagyta, ő pedig továbbmenekült.

A rendőrség Újszászon fogta el, jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányságon tartják fogva.

Az ügyben nagy értékre elkövetett lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt indulhat eljárás.

