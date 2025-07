A szövetségi pénzszórás és a rendőrségi nyomozások ellenére jótékonysági alapítványt vezet Vári Attila

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) korábbi elnöke tavaly óta egy jótékonysági alapítványt vezet, miközben két hozzá köthető ügyben is rendőrségi nyomozás folyik. Jobbkeze most is a pécsi Fidesz-frakció volt sajtófelelőse, akinek a rokonával fejlesztettek le egy soha nem használt szoftvert az MVLSZ-nél még Vári vezetése alatt.

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak

Tavaly év elején a Civil út Alapítvány közleményben tudatta, hogy Ruttkay Réka átadja elnöki tisztségét a kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok Vári Attilának. Az alapítvány jó célt szolgál, felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára, ösztönzi az önkéntességet. „Hisszük, hogy ezzel erősebbé válik a társadalmi együttműködés” – írják a szervezet Facebook-oldalán, ahol az is látszik, hogy az alapítványnak saját podcast műsora van, sok programot szerveznek, melyekhez gyakran közéleti szereplők, ismert emberek is csatlakoznak.

Az viszont nehezen érthető, miért Vári Attilát látták a legalkalmasabbnak a pozícióra, miközben már kinevezésekor tudni lehetett, hogy az MVLSZ-nél a vezetése alatt többen panaszkodtak az átláthatatlanságra, majd 2023 májusában az új elnök, Madaras Norbert bejelentette, hogy csaknem félmilliárd forint hiány keletkezett a szövetségnél Vári vezetése alatt.