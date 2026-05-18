kormányülésmagyar pétersajtótájékoztató
A következő élő közvetítés része Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi döntést, leállítják a kék villogózást és a honvédelmi repülők használatát - sajtótájékoztató a második kormányülésről

A leköszönő parlamenti képviselőket és a kormányhivatalok vezetőit is a végkielégítésekről való lemondásra kérik majd

admin Kerner Zsolt
2026. 05. 18. 18:19

A 444 arról kérdez, mi lesz az állami cégek felügyelőbizottsági tagjaival, mitől függ, hogy kiket váltanak le, kapnak-e majd végkielégítést, valamint arról is, hogy mi lesz a menedzsmenttel. Magyar a saját korábbi munkahelyéről azt mondta, ő nem kért végkielégítést a távozáskor, és ezt tanácsolja mindenki másnak is. Azt is elmondta, hogy a leköszönő parlamenti képviselőktől és a kormányhivatalok vezetőitől is azt kérik majd, mondjanak le a végkielégítésekről.

A másik kérdés az volt, hogy mikor nevezik ki az új főispánokat és mi lesz a nevük. Magyar annyit mondott, hogy nem politikai kinevezettek lesznek, hanem valódi csúcs-köztisztviselők. Hosszú távon pedig meg akarják szüntetni a vármegyéket és több területet elvenni a kormányhivataloktól.

