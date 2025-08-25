„Pénzt vagy életet!” – kétszer rabolták ki a százéves apját ápoló férfit

Őrizetbe vették azt a két huszonéves férfit, akik kétszer is kiraboltak egy apjával élő férfit Nógrádkövesden. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 24 éves csitári férfi és 22 éves nógrádmarcali társa augusztus 24-én délután a fürdőszobaablakon jutott be abba a házba, ahol a 64 éves férfi élt a 100 éves, magatehetetlen, fekvőbeteg édesapjával.

A támadók falhoz szorították a meglepett férfit, majd egyikük fojtogatni kezdte és pénzt követeltek tőle. Ennek hatására a rablók 100 ezer forintot szereztek, majd elszaladtak.

A nyomozók a galgagutai vasútállomáson igazoltatták és fogták el a két elkövetőt, valamint az idősebb férfi 26 éves barátnőjét, aki a nyomozók szerint szintén részt vett a súlyos bűncselekményben.

A 64 éves férfi elmondta, hogy felismerte a támadókban azt a két férfit, akik egy héttel korábban törtek be hozzá, és „Pénzt vagy életet!” felkiáltással kirabolták. Akkor 200 ezer forintot zsákmányoltak az idős apját ápoló férfitől. A csoportosan elkövetett rablással gyanúsított triót őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat. Pár nappal ezelőtt egy taxist raboltak ki Budapesten. Erről ide kattintva olvashat.