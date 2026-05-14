Tömegesen jelentkező légúti tünetek miatt látogatási tilalmat rendeltek el a miskolci kórházban

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 14. 13:04
A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.

Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szent Ferenc Tagkórháza valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél.

A csütörtökön életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a miskolci Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán, a bent fekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el valamennyi egységre kiterjedően.

A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek.

Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járóbeteg-ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik.

