Magyar Péter: A Tisza-kormány tagjai nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 12. 10:52
Kedd délután teszik le az esküt a Tisza-kormány miniszterei, és hivatalosan is megalakul az új magyar kormány.

Ezzel kapcsolatban elöljáróban Magyar Péter annyit már elárult a Facebook-oldalán, hogy

a TISZA-kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből.

Magyar Péter szombaton az első miniszterelnöki beszédében ismételten lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, akit hosszasan kritizált is a parlamentben.

Török Gábor elemző szerint az államfő számára nincs jó választás.

