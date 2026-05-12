Magyar Péter: A Tisza-kormány tagjai nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából

Kedd délután teszik le az esküt a Tisza-kormány miniszterei, és hivatalosan is megalakul az új magyar kormány.
Ezzel kapcsolatban elöljáróban Magyar Péter annyit már elárult a Facebook-oldalán, hogy
a TISZA-kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből.
Magyar Péter szombaton az első miniszterelnöki beszédében ismételten lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, akit hosszasan kritizált is a parlamentben.
Török Gábor elemző szerint az államfő számára nincs jó választás.
