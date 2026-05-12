Hamis katonai behívót kaptak többen is

Kolontár Krisztián
2026. 05. 12. 14:50
Hamis katonai behívókat kaptak többen is Dömösön. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az Esztergomi Rendőrkapitányság hivatalból indított eljárást az ügyben zaklatás vétségének gyanúja miatt.

Azt írták, hogy az elkövető több személynek juttatott el hamisított katonai behívót Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely a Honvédelmi Minisztériuméhoz hasonló.

Kiemelték, hogy a képen látható, a sajtóban megjelent behívó nem valódi, és nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Azt kérik, hogy ha valaki ilyen vagy ehhez hasonló levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Illetve, ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, azt jelezze a hatóság felé a 112-es segélyhívón vagy a névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80/555-111.

