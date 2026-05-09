Éjszaka teljesen lezárják az M7-es autópályát a régi velencei gyalogoshíd bontása miatt

admin Spirk József
2026. 05. 09. 20:08
A régi velencei gyalogoshíd bontása miatt lezárják az M7-es autópályát szombat este – közölte az Útinform.

Az M7-es autópályán, Letenye felé, a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

Szombaton este az autópályát mindkét irányban lezárják a régi gyalogoshíd bontásának idejére. A forgalmat sárga táblákkal jelzett terelőútra irányítják.

Vasárnap reggel 7 óra után 17 óráig ismét lehet majd haladni, de továbbra is csak egy sávon az M7-esen Letenye felé.

