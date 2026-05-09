alakuló ülés
Magyar Péter beiktatása
A következő élő közvetítés része Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, bocsánatot kért azoktól, akiket az elmúlt években meghurcoltak

Az emberségesebb ország ígéretével fejezte be első kormányfői beszédét Magyar Péter

2026. 05. 09. 16:00

Rajtunk múlik, hogyan élünk a szabadsággal, amit kaptunk, a cél pedig, hogy egy emberségesebb országot építsünk. Alázattal fogunk ezen dolgozni – ígérte a miniszterelnök, aki azzal zárta beszédét: „Isten áldja Magyarországot és minden magyart itthon és szerte a világon!”

Mérföldkövek
15:14
Magyar Péter lemondásra szólította fel az államfőt
14:38
Megválasztották Magyar Pétert miniszterelnöknek

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, bocsánatot kért azoktól, akiket az elmúlt években meghurcoltak
