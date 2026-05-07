Giorgia Meloni eredményesnek nevezte első megbeszélését Magyar Péterrel

2026. 05. 07. 17:52
Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFP

Eredményesnek nevezte Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel tartott első, csütörtöki megbeszélését.

„A megbeszélés megerősítette az Olaszország és Magyarország közötti kapcsolatok szilárdságát” – áll az olasz kormány közleményében. Meloni az X-en közzétett bejegyzésében az első, eredményes egyeztetésnek nevezte a találkozót, hozzátéve, hogy a két ország közötti kapcsolatok erősek és szilárdak, és tovább szándékozunk erősíteni azokat.

A mintegy negyvenperces tárgyaláson a felek áttekintették a legfontosabb kétoldalú ügyeket és az Európa előtt álló kihívásokat, köztük a versenyképesség erősítését, a migráció kezelését és a nemzetközi válsághelyzeteket.

Mivel Magyar Péter hivatalosan csak szombaton lép hivatalba, a protokoll szerint Meloni diplomáciai tanácsadója, Fabrizio Saggio fogadta a Chigi-palota udvarán, majd ő kísérte fel az olasz miniszterelnök irodájába, írta beszámolójában az ANSA olasz hírügynökség. A magyar delegáció tagja volt Orbán Anita leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter is, és Magyar Pétert egyik fia is elkísérte a látogatásra.

(MTI)

