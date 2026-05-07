Giorgia Meloni eredményesnek nevezte első megbeszélését Magyar Péterrel

Eredményesnek nevezte Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel tartott első, csütörtöki megbeszélését.

„A megbeszélés megerősítette az Olaszország és Magyarország közötti kapcsolatok szilárdságát” – áll az olasz kormány közleményében. Meloni az X-en közzétett bejegyzésében az első, eredményes egyeztetésnek nevezte a találkozót, hozzátéve, hogy a két ország közötti kapcsolatok erősek és szilárdak, és tovább szándékozunk erősíteni azokat.

Ho ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il Primo Ministro eletto dell’Ungheria, @magyarpeterMP, per un primo e proficuo confronto in vista del suo prossimo insediamento. Uno scambio di vedute sui principali dossier bilaterali e sulle sfide che l’Europa è chiamata ad… pic.twitter.com/x699Lj2gT6 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 7, 2026

A mintegy negyvenperces tárgyaláson a felek áttekintették a legfontosabb kétoldalú ügyeket és az Európa előtt álló kihívásokat, köztük a versenyképesség erősítését, a migráció kezelését és a nemzetközi válsághelyzeteket.

Mivel Magyar Péter hivatalosan csak szombaton lép hivatalba, a protokoll szerint Meloni diplomáciai tanácsadója, Fabrizio Saggio fogadta a Chigi-palota udvarán, majd ő kísérte fel az olasz miniszterelnök irodájába, írta beszámolójában az ANSA olasz hírügynökség. A magyar delegáció tagja volt Orbán Anita leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter is, és Magyar Pétert egyik fia is elkísérte a látogatásra.

