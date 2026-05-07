Az ÁSZ feljelentést tesz a METU gazdálkodásának vizsgálata után, lemondott az egyetem elnök-vezérigazgatója

Lezárta a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) gazdálkodásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék (ÁSZ), amelyet azért indítottak, hogy megállapítsák, a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatások felhasználása szabályszerűen történt-e. A vizsgálat során az ÁSZ több bűncselekmény gyanúját is megállapította, és feljelentést tesz a nyomozó hatóságnál.

Az ÁSZ szerint METU-nál egy közérdekkel nehezen magyarázható struktúrát alakított ki a Matolcsy-kör, így történhettek meg a feltárt visszásságok. Az egyetem kiadásai 2021 és 2024 között jelentősen átalakultak: az anyagi jellegű és a személyi jellegű ráfordítások az összes kiadás növekedési ütemét meghaladó mértékben emelkedtek, különösen az ingatlanbérleti és üzemeltetési költségek. Az Infoparkban található irodák bérleti díja több mint kétszeresére nőtt azután, hogy szerződést kötöttek a SkyGreen Buildings Kft-vel. A METU összesen 2,14 milliárd forintot fizetett ki a cégnek bérleti díjakra és átalakításokra 2022 és 2024 között. Az ÁSZ szerint

a cég tulajdonosi háttere közvetetten a volt jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádám érdekeltségéhez kapcsolódott.

Az ÁSZ feltárta azt is, hogy az MNB a Növekedési Kötvényprogramon keresztül lényegében finanszírozta a SkyGreen ingatlanvásárlait. A konstrukció lényege az volt, hogy az MNB felvásárolta a a SkyGreen kötvényeit, a befolyó összegből a cég irodaházakat vásárolt, majd ezeket magas áron bérbe adta az MNB-alapítványi vagyonhoz tartozó METU-nak.

Távozik az egyetem elnök-vezérigazgatója Az ÁSZ-jelentés megjelenése után nem sokkal a METU közölte, hogy távozik az egyetem éléről Dr.Czene Gréta elnök-vezérigazgató, aki személyes okokkal indokolta a döntését. Az ÁSZ-jelentésről a közlemény nem tesz említést.

