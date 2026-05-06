Kigyulladt egy mérővonat Cegléd és Abony között

admin Kassai Zsigmond
2026. 05. 06. 16:12

Kigyulladt egy mérővonat Cegléd és Abony között, ezért leállt a közlekedés két állomás között – közölte a Mávinform. Hozzátették, hogy 16 óra után a vonatok egy vágányon már megindulhatnak.

A leállásra a katasztrófavédelem vizsgálata miatt van szükség.

Az eset miatt – figyelmeztetett a vasúttársaság – hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Cegléd–Debrecen vonalon. Az S225-ös vonatok szintén emiatt csak Cegléd és Kecskemét között közlekednek. A Tokaj és Nyírség InterCityk Cegléd és Szolnok között helyjegy nélkül igénybe vehetők – tették hozzá.

Vitézy Dávid és Lázár János már az átadás-átvételről egyeztetnek

Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési és beruházási miniszterjelöltje  szerdán közölte, hogy találkozott Lázár János távozó fideszes miniszterrel. Vitézy azt írta, hogy az építési és közlekedési tárca korábbi vezetőjével megkezdték az átadás-átvétel előkészítését.

A két politikus között rendszeresek voltak a verbális összecsapások, főleg a MÁV-ot és a vasút helyzetét illetően. Vitézy két nappal az áprilisi választások előtt például azt írta azzal kapcsolatban, hogy Szajol állomáson dőlt a füst egy villanymozdonyból.

Ha nem lenne végtelenül szomorú, mondhatnánk viccesen, hogy a MÁV egy füstölő mozdonnyal búcsúztatja Lázár Jánost. De nem viccelném el, hisz ilyenkor látszik az elmúlt évek ámokfutásának hatása.

