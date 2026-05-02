Napos lesz a hétvége, vasárnap beköszönt a nyár

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szelet főként a keleti országrészben élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő – írja a Hunagromet.

A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet.

Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron körül meg is erősödik. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.