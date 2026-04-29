A délnyugati határ mentén napközben vékonyodik, majd déli irányba levonul a felhőzet – írja a Kiderül. Máshol többnyire napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel – utóbbiak időszakosan összeállhatnak. Kisebb eső, zápor a délnyugati határ mentén fordulhat elő. Élénk, majd délelőttől erős, estétől néhol akár viharos széllökések is kísérhetik az északkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között, a legalacsonyabb pedig késő este 6 és 13 fok között várható.