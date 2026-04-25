Szabó Andrea: Nem egyszerűen szakadék, hanem generációs ellentét van ma Magyarországon

Nem is egyszerűen csak szakadék, hanem generációs ellentét, generációs feszültség van ma Magyarországon. Ritkán adódik olyan, hogy egy országban ennyire elváljon egymástól a fiatal és az idős korosztály preferenciája

– mondta Szabó Andrea szociológus-politológus a Népszavának arról, hogy a választáson tömegesen résztvevő 18-29 évesek döntően a Tiszára szavaztak, míg az idősebbek egy nagy része továbbra is kitartott a Fidesz mellett.

Szabó szerint hosszabb távon nem lehet generációs szakadék egy országban, ezt meg kell szüntetni. Úgy gondolja, ez csak úgy lehetséges, ha az egyik generáció gesztusokat tesz, jelen esetben pedig a fiataloknak kell ezeket megtennie az idősek felé. Mint mondta, ez nem lesz könnyű, máskülönben viszont fennmarad a társadalmi feszültség.

A kutató reméli, hogy a fiatalok utóbbi években tapasztalt politikai aktivitása és lelkesedése fennmarad. A szakirodalom szerint ha egy generáció úgy érkezik meg a politikába, hogy eleve magas szintű a politikai érdeklődése, akkor ez hosszú távon is megmarad. Hozzátette: kétségtelen, hogy a jelenlegi fiatal generációnak a rendszerváltás óta a legmagasabb szintű a politikai érdeklődése.

Inkább az a kérdés, hogy ez milyen formában marad meg, kifejeződik-e majd a politikai cselekvésben is

– zárta gondolatát.

