A Fidesz vesztes csepeli jelöltje előállt a jó király, rossz tanácsadók elmélettel

A Tiszára több mint 3 millió ember szavazott. Sokan közülük tőlünk pártoltak át, nem meggyőződésből, hanem azért mert elegük volt a Fidesz stílusából, kampányából és viselt dolgaiból

– írta Király Nóra közösségi oldalán. A csepeli képviselőjelölt az elmúlt napokban az egyik legtöbbet publikáló önostorozó Fidesz-politikus.

Király most azt írta, hogy a Tiszához átpártolt korábbi Fidesz-szavazók miatt kell véghez vinni a párt teljes megújulását parlamenten belül és azon kívül is, „mert ha ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazt az utat járjuk a következő években”, akkor nincs esélyük arra, hogy visszatérjenek.

Orbán Viktor egy kivételes vezető, de évek óta rossz emberekkel vette/veszi magát körül, akik buborékban tartják és elzárják a való világtól. Ezt se fogja olvasni, mert nem mutatják meg neki

– vélekedett Király, hozzátéve, hogy a nyilvánosan hangoztatott véleménye már eddig is problémákat okozott: a Fidesz egyik vezetője például nem fogott kezet vele, sőt, tüntetőleg kiment a szobából.

Ez az a Fidesz, ez az a stílus, amin változtatni kell, különben végünk van!

– írta Király Nóra.