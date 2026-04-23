A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) nevű fideszes proxyszervezet visszahívta az Én, a kétarcú című, Magyar Pétert lejárató propaganda-képregény bolthálózati és raktári készleteit is, ezért már nem kapható a könyvesboltokban.

Az eleinte a balett-táncosból lett kormánypárti megmondóemberhez, Apáti Bencéhez, később inkább az újabb megafonos-patriótás nemzedékhez tartozó Szűcs Bencéhez köthető NEM kedden hívta vissza a kiadványt: azon a napon, amikor az Erste Bank rágalmazásért, jogtalan védjegy használatért és a bank jó hírnevének megsértése miatt pert indított ellenük.

Az Én, a kétarcú két hétig vezette a Libri sikerlistáját, amely az elsősorban az Orbán Balázs miniszterelnöki politikai igazgató és fideszes kampányfőnök projektjének számító Mathias Corvinus Collegium (MCC) többségi tulajdonában van. A képregénynek papíron Ambrózy Áron, a Pesti Srácok médiamunkása az alkotója, valójában azonban mesterséges intelligenciával készült.