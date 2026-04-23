Megvannak 2025 legnépszerűbb keresztnevei: a fiúknál és a lányoknál is volt új belépő a top 10-be

A legnépszerűbb fiú és lány keresztneveknél is volt változás 2025-ben az előző évekhez képest: a hivatalos adatok szerint mindkét nemnél akadnak nagy visszatérők, de olyan utónevek is, melyek hátrébb csúsztak a kedveltségi rangsorban.

Mivel tavaly negatív rekordot döntött a születések száma Magyarországon, így egyrészt szűkült az olló a különböző keresztnevek között a listán, másrészt az eddigiekhez képest sokkal kevesebb névadással be tudott kerülni egy utónév a top 10-be.

Top 10 a fiúknál: a Botondok bent, a Dánielek kint