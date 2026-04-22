Orbán Balázs a Tanút idézve kelt ki a fideszes gyermekvédelmi törvény elkaszálása ellen

Az uniós intézmények már a választások után néhány nappal mozgásba lendültek, hogy fellépjenek a 2021-es gyermekvédelmi törvénnyel szemben – értékelte Orbán Balázs, a távozó miniszterelnök politikai igazgatója, hogy kedden az Európai Unió Bírósága a közösség alapértékeivel ellentétesnek mondta ki a 2021-ben a fideszes többséggel áterőltetett, homofóbnak tartott, úgynevezett gyermekvédelmi törvényt.

Amint azt kedden megírtuk, ez az első olyan ítélet, amelyben a testület megállapította az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkének megsértését, ami példátlan az Európai Unió történetében.

Orbán Balázs a közösségi médiában szerdán azt írta,

ahogy a Tanú című filmben Virág elvtárs fogalmaz: »a kulturális forradalom egy fontos posztján« jelentkeztek be.

Szerinte az uniós bíróság ítélete „jogi eszközökkel, de politikailag gyúrja át a kérdést”, holott a magyar szabályozás célja szerinte az volt, hogy azt az elvet érvényesítsék, amely szerint „a gyermeknevelés elsődleges felelősei a szülők” és hogy „az oktatás és a média nem válhat kísérleti tereppé”. Orbán Balázs úgy értelmezi az Európai Unió Bíróságának döntését, hogy Brüsszel az uniós jog és az Unió alapértékeinek részévé tette a „genderérzékenyítést”. A fideszes politikus szerint ez „jogi önkény, zsarolás, nyílt nyomásgyakorlás”.

Ez az eset is rávilágít, hogy a patriótákra most nagyobb szükség van, mint valaha. Brüsszel ideológiai támadásainak csak egy olyan közösség tud ellent tartani, amely mindenkor a magyar emberek és Magyarország érdekeit tartja szem előtt

– írta az április 12-i választásokat elbukó Fidesz kampányfőnöke, aki egyben megígérte, hogy pártja az „elkövetkezendő időszakban” is azért fog küzdeni, hogy – mint fogalmazott – „hagyják békén a gyerekeinket!”