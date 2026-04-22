MNB-botrány: Matolcsy György fenntartások nélkül, teljeskörűen áll a vizsgálatok elé

Miután kedden kiderült, hogy a legfőbb ügyész rendelkezése alapján ügyészségi hatáskörbe vonták a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében a rendőrség által folytatott nyomozást, amelynek felderítésére külön nyomozócsoportot állítottak föl, ismét megszólalt Matolcsy György.

A volt jegybankelnök egy ismeretlen e-mail címről egy közleményt juttatott el a sajtónak, amit fia, Matolcsy Ádám hitelesített az Index megkeresésére.

Ebben az MNB korábbi elnöke (2013–2025) „az elmúlt időszakban őt és az MNB-t ért számos megalapozatlan vádra” reagált. Matolcsy többnyire megismételte korábbi érveit a jegybankot érintő Állami Számvevőszéki jelentés és az annak nyomán indult nyomozás ügyben, de ezúttal új fejleményekre is reagált.

A volt jegybankelnök öt pontban foglalta össze álláspontját.

Az alapítványi vagyon nem tűnt el – az értékelési módszer a vita tárgya.

Az alapítványi vagyon megvan, csak csalóka a tőzsdei értéke, ez a befektetés hosszú távú küldetés.

Az elnöksége alatt jegybank segítette a magyar gazdaságot, az aranytartalék geopolitikai stabilitást ad.

Az MNB-székház felújítása – amelynek elnöki mosdója „aranybudi” kategória – értékbecslők szerint is indokoltan került ennyibe.

Ha bármely hatóság vizsgálni kívánná az MNB 2013-2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül teljes körűen hozzájárul.

„A jegybanknak semmilyen jogköre nem volt”

Matolcsy azt írja, a Magyar Nemzeti Banknak nem volt semmilyen jogköre arra, hogy beavatkozzon az alapítványok gazdálkodásába. Nem gyakorolhatott irányítást a befektetéseik felett és a befektetések értékelésére sem volt lehetősége. Az alapítványok önállóan, az MNB befolyásától mentesen, függetlenül működtek. Sem a jegybank mérlegében, sem a jegybanki feladatok ellátásában nem szerepelnek.

Ugyanakkor arra részletesen kitért az ÁSZ vizsgálata, hogy a kuratórium tagja milyen alá-fölérendeltségi viszonyban, egyben szoros kapcsolatban voltak Matolcsy Györggyel, ahogyan arra is, fia, Matolcsy Ádám hogyan mozgatta a háttérből a jegybanki pénzekre rámozduló birodalmat.

Matolcsy György megjegyezte, hogy mint az MNB korábbi elnöke, tisztában van az alapítványok adataival és a legfontosabb befektetések számadataival, ezért tudja tényekkel alátámasztva ismertetni a valós helyzetet. Azt írta:

A közbeszédben keringő 270 milliárd forintos ,»veszteség« névleges és egyedi értékelési módszer alkalmazásából ered, nem pedig valós vagyonvesztésből, amely átértékelési körülmények miatt évről évre szükségszerűen változik (nő, csökken, stagnál). Eltérő közzétett adat hiányában kijelenthető, hogy minden befektetett vagyontárgy és eszköz továbbra is a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, illetőleg az általuk tulajdonolt cégek mérlegeiben szerepel, és bárki számára ingyenesen ellenőrizhető az állami hivatalos e-beszámoló rendszerben.

Mindez azért is érdekes, mert Matolcsy éppen tíz éve mondta ki, mit terveznek a mára elveszett 267 milliárd forint közpénzzel.

Matolcsy azt írja, a legnagyobb befektetéssel érintett eszköz a Globe Trade Centre S.A. 62,6%-os többségi részvénycsomagja. A GTC S.A. a Varsói tőzsdén forgó ingatlancég, amely mögött valós, nagy értékű és tömegű bérbe adott ingatlanportfólió áll.

Azonban szerinte a GTC S.A. részvényeinek pillanatnyi tőzsdei árfolyama nem tükrözi az alapítvány befektetésének valós értékét.

Úgy véli, hogy az alapítvány a részvénycsomagot árfolyamtól függően kb. 550 millió euróért vásárolta – ez nem veszteség, hanem könyv szerinti nyereség. A GTC S.A. mérlege és tőzsdei bejelentései, valamint az érintett magyar cégek beszámolói nyilvánosak és ingyenesen elérhetőek minden magyar állampolgár számára a hivatalos cégbírósági elektronikus rendszerben (e-beszámoló).

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy Matolcsynak inkább a tőzsdével van vitája, és arra utal, hogy ha majd emelkedik az árfolyam, akkor meglesz az értéke is a befektetésnek. Erre utal azzal is, hogy az alapítványi vagyon megvan, csak csalóka a tőzsdei értéke, ez a befektetés hosszú távú küldetés.

Az elnöksége alatt jegybank segítette a gazdaságot

Matolcsy szerint a Magyar Nemzeti Bank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, mivel azok függetlenül, az MNB befolyásától mentesen működtek. Az MNB-nek semmilyen jogosultsága nem volt arra, hogy az alapítványok befektetéseivel, gazdálkodásával vagy értékelésével foglalkozzon – szögezi le.

Emellett Matolcsy felsorolta azokat az intézkedéseket amelyekre a legbüszkébb.

Történelmi mélypontra, 0,6 százalékra csökkentették az alapkamatot, amely példátlan mértékben segítette a magyar gazdaság növekedését, a beruházásokat és a vállalkozások versenyképességét.

Az NHP (Növekedési Hitelprogram) és kapcsolódó konstrukciói keretében több ezer milliárd forint értékben nyújtottak közvetlen, kedvezményes hitelforrást a magyar vállalkozásoknak.

A COVID-válság idején extra forrásokkal és gyors, hatékony intézkedésekkel segítették a gazdaságot, megvédve a munkahelyeket és a vállalkozásokat a legsúlyosabb sokktól.

Az MNB összesen kb. 5,8 milliárd dollárért vásárolt aranyat, amely ma kb. 17 milliárd dollárt ér. Ez több mint 10 milliárd dollár, azaz 3400-4000 milliárd forint nyereséget jelent a magyar állam számára az aktuális USD/HUF és aranyárfolyamtól függően. Ez az aranytartalék egy olyan tartós, nemzetstratégiai érték, amely geopolitikai stabilitást és hosszú távú biztonságot ad az országnak.

Az MNB-székház méregdrága felújítása „indokoltan került ennyibe”

Matolcsy azt is magyarázni próbálta, hogy a jegybank székházának felújítása milyen körülmények közt sikerült annyira drágára, ami miatt szintén nyomozás van folyamatban. A felújítás után 4000 hibát találtak, a 444 pedig kiperelte a fényűző beruházás dokumentumait, amiből kiderült, hogy Matolcsy MNB-elnöki mosdója „aranybudi” kategória.

Erre a volt jegybankelnök azt írta: A beruházás célja a súlyosan leromlott állapotú épület szükségszerű felújítása volt. A székház mintegy 120 éves fennállása óta ez volt az első teljes körű felújítása és rekonstrukciója. Az épület a következő évtizedekben – a rekonstrukciót követően immár korszerű és biztonságos műszaki állapotban − kiszolgálja a jegybanki szakmai munkát és biztosítja a következő generációk szakmai műhelyét.

Egy ilyen léptékű, több évtizedes életciklusra tervezett intézményi infrastrukturális beruházás igazságügyi szakértők által megerősített arányos értékét nem helyes a kivitelezési költség alapján megítélni

– írta. Hozzátette: az épület és tartozékainak vagyonértéke az MNB mérlegében szerepel, és hosszú távon a magyar állam, illetve a magyar pénzügyi rendszer javát szolgálja.

Végül arról is írt, hogy áll a vizsgálatok elébe. Úgy fogalmazott:

Különösen fontos, hogy az MNB munkájának megítélése – bármely politikai oldal részéről – kizárólag tényeken és jogszabályi alapokon történjen. Ha bármely hatóság transzparens módon vizsgálni kívánná az MNB 2013-2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül teljes körűen hozzájárulok. Magyarország érdeke a tényeken alapuló, szakmailag tisztességes párbeszéd, amelyre magam is készen állok.

Arra nem reagált Matolcsy György, hogy a közelmúltban kiderült, a választások előtt fia konténerekben szállította Dubajba az értékes vagyontárgyait, sportautóit. Arról, hogy Matolcsy György fiának, Matolcsy Ádámnak mi köze van a botrányhoz, ebben a cikkben írtunk.