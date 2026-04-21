Legfőbb Ügyészség főosztályvezetője: Külön nyomozócsoportot állít fel a KNYF, kiemelt szempont az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése

Külön nyomozócsoportot állít fel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) azt követően, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése alapján ügyészségi hatáskörbe vonták a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében a rendőrség által folytatott nyomozást – tudta meg a 24.hu.

Fazekas Gézával a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyészével és Borbély Zoltán büntetőjogásszal, a hatóság korábbi ügyészével elemeztük ki a mai döntést. Fazekas lapunknak azt mondta: mindent megtesznek azért, hogy ne tűnhessenek el a milliárdok.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tavaly február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. Megtudtuk, hogy az 500 milliárd forintra becsült vagyonvesztés ellenére mind a mai napig senkit sem hallgattak ki a rendőrök gyanúsítottként.