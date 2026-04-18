„Ágh Péter csalással nyert” – Magyar Péter új választást követel a vasi 2-es körzetben

„Mindennek van határa, Ágh Péter fideszes képviselő nyilvánvaló csalással szerzett mandátumot, így a mi szemünkben és a Vas megyei emberek szemében

ő nem országgyűlési képviselő

– közölte közösségi oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Szerinte a Vas megyei 2-es választókerületben nem egyszerű választás volt, hanem egy orosz típusú megtévesztéssel átszőtt szavazás. „Orosz módszer a lehető legcinikusabb formában” – jelentette ki, hozzátéve, a Fidesz elindított egy Magyar Péter nevű kamujelöltet, aki 909 szavazatot kapott. Ehhez képest – mondta a leendő miniszterelnök – a Tisza jelöltje, Strompová Viktória 258 szavazattal maradt alul, ez így a választók szándékos átverése volt. Szerinte ez sokkal durvább csalás, mint amit a Fidesz máshol alkalmazott, arról nem is beszélve, hogy az ajánlásgyűjtés kapcsán is rendőrségi nyomozás zajlik. A rendőrség választás rendje elleni bűntett gyanújával indított nyomozást.

A fideszes Ágh Péter hatalomvágyból elkövetett aljassága ez

– mondta Magyar Péter, aki Szijjártó Péter és Lázár János táskahordójának nevezte a Fidesz vasi jelöltjét. Szerinte Ágh Péter morálisan és politikailag is teljesen megsemmisült, és – mint mondta – ennek a következő négy év minden egyes napján hangot is fognak adni.

Magyar Péter felszólította Ágh Pétert, hogy a választópolgárok érdekében ne vegye fel a mandátumát, és

legyen a választókerületben új, tisztességes választás.

A Nemzeti Választási Irodán elérhető adatok szerint százszázalékos feldolgozottságnál Ágh Péter 25 700, Strompová Viktória 25 452 szavazatot kapott. És a Magyar Péter nevű független jelölt 909 szavazattal 1,64 százalékot vitt el.

Vas 2-ben egyébként a listás eredmények szerint