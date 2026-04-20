Megbotlott és lezuhant a Belgrád rakpartra egy 74 éves nő Budapesten

A Belgrád rakpartra zuhant egy nő Budapesten hétfő délelőtt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán. Az idős nő csaknem négy méter magasról esett a Duna-part füves területére.

A baleset a Szabadság híd és a Petőfi híd közötti pesti rakparton történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen hordágyra fektették a sérültet, majd felhozták az utcaszintre, és mentőbe helyezték.

Úgy tudjuk, hogy egy 74 éves asszony zuhant le a rakpartra. Értesüléseink szerint a nyugdíjas nő megbotlott, és ennek következtében zuhant le. Információink szerint a nő súlyos sérüléseket szenvedett.

Kerestük az Országos Mentőszolgálatot az ügyben, hogy megtudjuk, mennyire súlyosak a nyugdíjas asszony sérülései, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Korábban egy fiatal nő zuhant a rakpart köveire.