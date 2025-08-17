A Duna alsó rakpartján a víz menti kövekre esett egy ember vasárnap éjjel egy órakor Budapest ötödik kerületében, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál – írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-on. A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt lányt hordágyra fektették, majd kötéltechnika alkalmazása mellett tűzoltó létrák segítségével a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatárainak.

A mentőszolgálat azt írta, hogy a helyszínről egy fiatal nőt súlyos végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.