A rakpart köveire zuhant egy fiatal nő, súlyos sérüléseket szenvedett

2025. 08. 17. 15:29
A Duna alsó rakpartján a víz menti kövekre esett egy ember vasárnap éjjel egy órakor Budapest ötödik kerületében, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál – írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-on. A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerencsétlenül járt lányt hordágyra fektették, majd kötéltechnika alkalmazása mellett tűzoltó létrák segítségével a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatárainak.

A mentőszolgálat azt írta, hogy a helyszínről egy fiatal nőt súlyos végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

