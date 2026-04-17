karácsony gergelyellenzékválasztás
Belföld

Karácsony: A látványom annyira felzaklatta egy idősebb honfitársunkat, hogy babakocsival dühösen áthajtott a lábamon

Varga Jennifer / 24.hu
Nádasdy Ádám temetése 2026. április 16-án a Farkasréti Temetőben.
24.hu
2026. 04. 17. 16:43
Mindez akkor történt a főpolgármester, amikor épp megérkezett Nádasdy Ádám temetésére.

A haza nem lehet ellenzékben. Ez a gondolat tette tönkre leginkább Magyarországot az elmúlt évtizedekben – írta Karácsony Gergely pénteken Facebook-oldalán. A főpolgármester emlékeztetett, hogy a gondolat Orbán Viktortól származik a 2002-es, első választási veresége után, de a minap újra előkerült.

Pedig a történelem szemétdombján a helye. Mert a haza nem lehet sem ellenzékben, sem kormányon. Mert a haza egy állampolgári közösség. Nincs nemzeti és nemzetietlen oldala. Az a közös hit tartja össze, hogy mindannyian egyenrangú részesei vagyunk, közösen döntünk a jövőjéről, tudva azt, hogy legközelebb máshogy is dönthetünk. Kudarcra van ítélve az az ország, amelyben megrendül ez a hit

– értékelt Karácsony, majd jelezte, hogy sokan nem hisznek ebben – erre pedig egy példát is hozott a csütörtöki napról, amikor éppen Nádasdy Ádám temetésére érkezett a Farkasréti temetőbe.

Felriadt kisgyerek

A látványom annyira felzaklatta egy idősebb honfitársunkat, hogy az általa tolt babakocsival dühösen áthajtott a lábamon. A babakocsiban felriadt kisgyerek kétségbeesetten nézett fel: mi történt?

– közölte a főpolgármester, aki szeretné tudni, „milyen vihar dúlhat most ennek az úrnak a lelkében, hogy babakocsit és az abban alvó unokáját küldte ellene mérgében”. Végül ezt üzente az illetőnek:

Úgy szeretném megölelni és megnyugtatni. Én is voltam már nagyon elkeseredve a választás után. Nem is egyszer. Megértem, hogy most csalódott. De neki és főleg az unokájának sokkal jobb lenne, ha Orbán Viktor hergelése helyett Nádasdy intelmére hallgatna: »Hazánkban, fiúk, nem szabad csalódni, mert olyan az, mint az édesanyánk.«

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Matolcsy Ádám is megszólalt a választás eredményéről
Az adatvédelmi hatóság figyelmeztetést adott ki: az iratmegsemmisítés bűncselekmény
Havas Henrik Orbánnak: nemcsak a csapatodat, de a hazádat is elárultad
Egész Budapesten megszüntetik a parkolóautomatákat júliusban
Gönczi Gáborék lekerülnek a TV2 képernyőjéről: Anikóval azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik