Nagy Márton visszavonul a politikától, lekapcsolta a Facebook-oldalát

Péntek reggelre eltűnt Nagy Márton Facebook-oldala- írta meg az Index.

A nemzetgazdasági miniszter 2022 májusában került a kormányba, és először a gazdaságfejlesztési tárcát vezette, jelenlegi tisztségét 2024 óta tölti be.

A lap kérdésére, hogy Nagy Márton folytatja-e a közéleti tevékenységét, a Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte, hogy a miniszter közösségi oldalát nem felfüggesztették, hanem törölték.

Nagy Márton az Indexnek a Facebook-oldal lekapcsolásáról szóló cikk megjelenése után megerősítette: visszavonul a politikától.

Eltüntette politikusi oldalát Navracsics Tibor is, ő azonban előre bejelentette, hogy veresége estén visszavonul a politikától, ezért maga kérte Orbán Viktortól, hogy ne szerepeljen a Fidesz országos pártlistáján. A tapolcai egyéni választókörzetben elszenvedett veresége után kiesett a parlamentből.