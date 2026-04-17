Nagy Márton visszavonul a politikától, lekapcsolta a Facebook-oldalát

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 17. 09:02
Péntek reggelre eltűnt Nagy Márton Facebook-oldala- írta meg az Index.

A nemzetgazdasági miniszter 2022 májusában került a kormányba, és először a gazdaságfejlesztési tárcát vezette, jelenlegi tisztségét 2024 óta tölti be.

A lap kérdésére, hogy Nagy Márton folytatja-e a közéleti tevékenységét, a Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte, hogy a miniszter közösségi oldalát nem felfüggesztették, hanem törölték.

Nagy Márton az Indexnek a Facebook-oldal lekapcsolásáról szóló cikk megjelenése után megerősítette: visszavonul a politikától.

Eltüntette politikusi oldalát Navracsics Tibor is, ő azonban előre bejelentette, hogy veresége estén visszavonul a politikától, ezért maga kérte Orbán Viktortól, hogy ne szerepeljen a Fidesz országos pártlistáján. A tapolcai egyéni választókörzetben elszenvedett veresége után kiesett a parlamentből.

Kutyapárti alelnök: Sokkhatás alatt vannak a jelöltjeink a 686 milliós visszafizetés miatt
Mekk Elek kvíz: mennyire emlékszel az ezermester kalandjaira?
Kármán András: maradnak az árrésstopok május 31. után is, de továbbra is cél a kivezetésük
Ruszin-Szendi Romulusz: Ne próbálkozzanak iratmegsemmisítéssel a Honvédelmi Minisztériumban
Pintér Bence öt évre kitiltaná a fekete pufajkásokat
