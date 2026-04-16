Navracsics Tibor visszavonul a politikától, már törölte is a Facebook-oldalát

Körös Gábor / 24.hu
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter
admin Dienes Gábriel
2026. 04. 16. 08:33
A miniszter a tapolcai körzetben nagy különbséggel szenvedett vereséget tiszás kihívójától.

Navracsics Tibor a tapolcai egyéni választókörzetben elszenvedett veresége után távozik a parlamentből, miután ő kérte Orbán Viktortól, hogy ne szerepeljen a Fidesz országos pártlistáján. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Népszavának megerősítette, hogy tartva magát korábbi ígéretéhez otthagyja a politikát, és az egyetemi oktatói munkájára fog koncentrálni. A leköszönő miniszter már le is törölte a politikusi Facebook-oldalát.

A lap azt is kérdezte Navracsicstól, hogy mi a reakciója a Tisza Párt kétharmados győzelmére, és hogy miben látja az okát a Fidesz választási vereségének. A politikus nem kívánt ezekről nyilatkozni.

Navracsics Tibor a tapolcai körzetben 99 százaléknál magasabb feldolgozottság mellett 40,95 százalékot szerzett, így nagy különbséggel győzött ellene tiszás kihívója, az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa, Balatincz Péter (52,61 százalék).

A 24.hu a miniszterrel még a kampányban készített interjút.

