Navracsics Tibor a tapolcai egyéni választókörzetben elszenvedett veresége után távozik a parlamentből, miután ő kérte Orbán Viktortól, hogy ne szerepeljen a Fidesz országos pártlistáján. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Népszavának megerősítette, hogy tartva magát korábbi ígéretéhez otthagyja a politikát, és az egyetemi oktatói munkájára fog koncentrálni. A leköszönő miniszter már le is törölte a politikusi Facebook-oldalát.

A lap azt is kérdezte Navracsicstól, hogy mi a reakciója a Tisza Párt kétharmados győzelmére, és hogy miben látja az okát a Fidesz választási vereségének. A politikus nem kívánt ezekről nyilatkozni.

Navracsics Tibor a tapolcai körzetben 99 százaléknál magasabb feldolgozottság mellett 40,95 százalékot szerzett, így nagy különbséggel győzött ellene tiszás kihívója, az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa, Balatincz Péter (52,61 százalék).

