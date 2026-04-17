Az adatvédelmi hatóság figyelmeztetést adott ki: az iratmegsemmisítés bűncselekmény

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) közleményt adott ki az iratmegsemmisítésekkel kapcsolatban, miután a sajtóban megjelent hírek szerint egyes közfeladatot ellátó szerveknél megindultak a darálók.

A NAIH leszögezi, hogy a hírek valóságtartamáról nem állnak rendelkezésre konkrét információk, ám ennek ellenére a hatóság „alkotmányos kötelessége felhívni minden közfeladatot ellátó szerv figyelmét arra, hogy a kezelésükben lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok és azok adathordozói csak a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok és a köziratok kezelésére irányadó szabályozással összhangban törölhetőek, illetve semmisíthetőek meg”.

A Péterfalvi Attila által vezetett NAIH jelezte azt is, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével a közérdekű adatok hozzáférhetetlenné tétele a Btk. 220. §-ában meghatározott „közérdekű adattal visszaélés” bűncselekmény törvényi tényállását valósíthatja meg.

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét, illetve az arra vonatkozó adatkiadási, illetve tájékoztatási kötelezettséget akadályozó, azt ellehetetlenítő magatartás emellett fegyelmi, munkajogi felelősség megállapítását is megalapozhatja.

A hatóság hangsúlyozza, hogy a közfeladatot ellátó szervek kezelésében lévő iratok jogszerű selejtezésére – legyen szó papíralapú vagy elektronikus adathordozóról – kizárólag az irányadó jogszabályokban részletesen meghatározott módon és feltételekkel (ideértve a megfelelő engedélyezést, levéltári jóváhagyást és jegyzőkönyvezést is) kerülhet sor.

A közlemény szerint fontos kiemelni, hogy az államháztartási, illetve a számviteli szabályok arról rendelkeznek, hogy a kötelezettségvállalásokat, a pénzmozgásokat, az azokra vonatkozó dokumentumokat a jogszabályban meghatározott időpontig kell megőrizni, azokat e meghatározott időpont előtt törölni, selejtezni jogszerűen nem lehet.