Havazással indul a hét, csütörtökön viszont már 15 fok is lehet

Nagy Borbála / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 02. 08. 15:29
Nagy Borbála / 24.hu
Tél és tavasz is lesz a jövő héten.

Változékony időjárás várható jövő héten: esővel és hóval indul a hét, szerdától tavaszias meleg jöhet. A HungaroMet Nonprofit Zrt. MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint ugyanakkor szeles, csapadékos napok előtt állunk.

A hét eleje: Havazás és borult égbolt

A jövő hét borongósan indul: hétfőn és kedden az erősen felhős ég mellett több helyen várható csapadék. Míg az ország nagy részén az eső lesz a jellemző, az Északi-középhegységben havas esőre és havazásra is készülni kell. A nappali maximumok hétfőn még 4-11, kedden viszont már csak 2-9 fok között alakulnak.

Szerdán érkezik a fordulat

A hét közepén melegszik fel jelentősen a levegő. Szerdán a déli szél megerősödik, a csúcshőmérséklet pedig eléri az 5-12 fokot. Csütörtökön tetőzik az enyhülés: a napos időszakok mellett a legtöbb helyen 10 és 15 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála, bár a Dunántúlon estétől újabb esőzés kezdődhet.

Szeles hétvége, lehűléssel

A hét második felében ismét változékonyra fordul az idő: pénteken északnyugati széllel hidegfront érkezik, sok esővel és 6-12 fokos maximumokkal. Szombaton átmenetileg megnyugszik az időjárás, szárazabb, 4-10 fokos idő várható. Vasárnap azonban ismét megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északi szél, és a hőmérséklet tovább csökken, napközben már csak 2-8 fokot mérhetünk. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az élénk, olykor erős szél szinte az egész hetet végigkíséri, így a hőérzet a mért értékeknél alacsonyabb lehet.

